Em jogaço, Barcelona empata com Inter de Milão pela semifinal da Liga dos Campeões (Çalhanoglu, da Inter de Milão, e De Jong, do Barcelona)

Em um jogaço com reviravoltas, o Barcelona empatou com a Inter de Milão, por 3 a 3, nesta quarta-feira (30/4), pelo jogo de ida da semifinal da Liga dos Campeões, no Estádio Olímpico Lluís Companys. A volta será disputada na casa do time italiano, o San Siro, na próxima terça-feira (6/5).

Lamine Yamal, Ferran Torres e Yan Sommer (contra) anotaram para o Barça, enquanto os gols da Inter de Milão foram marcados por Marcos Thuram e Dumfries (2).

Ainda antes do confronto, uma imagem preocupou os torcedores do Barcelona. No aquecimento, o atacante Lamine Yamal levou a mão à coxa esquerda e deu a entender que estava sentindo dores na região. Apesar disso, o camisa 19

A equipe que se classificar enfrenta o vencedor de Arsenal e PSG na final da Liga dos Campeões. Na ida, os franceses venceram por 1 a 0 e abriram vantagem. A volta será disputada na próxima quarta-feira (7/5), em Paris.

Primeiro tempo

O jogo começou agitado. A Inter aproveitou a linha baixa da defesa do Barcelona para engatar um ataque rápido e abrir o placar logo antes do relógio marcar o primeiro minuto. Dumfries cruzou pela direita, e o zagueiro do time mandante Iñigo Martínez escorregou, abrindo espaço para Marcos Thuram, de letra, anotar um golaço e fez 1 a 0 para os italianos.

Em seguida, as duas equipes passaram a criar chances, estabelecendo um confronto disputado. Aos 21 minutos, Dimarco cobrou escanteio, e a bola chegou com precisão ao zagueiro Acerbi, que escorou para Dumfires que deu um voleio e ampliou o placara para 2 a 0 – mais um golaço da Inter.

O Barcelona, contudo, não se abateu, seguiu propondo o jogo e conseguiu diminuir após três minutos. Lamine Yamal fez bela jogada pela direita, entrou na área e finalizou colocado no canto direito do goleiro Yan Sommer – mais um golaço, que levou o placar para 2 a 1.

O time de Hansi Flick passou a dominar completamente a Inter, circundando a área adversária e criando chances. Sommer fez boas de defesas, mas não conseguiu impedir o empate do Barcelona, que chegou aos 38′. Pedri lançou para Raphinha que, na área, escorou de cabeça para Ferran Torres, que marcou o gol.

Segundo tempo

A Inter voltou melhor do intervalo, e a partida voltou a tomar um rumo mais equilibrado. Assim, com 18 minutos da segunda etapa, os visitantes retomaram o placar com outro gol de escanteio. Çalhanoglu cruzou, Szcz?sny saiu mal do gol e Dumfries marcou mais uma vez: 3 a 2.

Outra vez, o Barça não demorou a reagir e contou com o brilho individual do seu elenco estrelado para empatar em mais um lance de escanteio. Dani Olmo cobrou rasteiro em direção à entrada da área, Yamal deu um corta-luz, e Raphinha fez uma bela finalização, de primeira, na parte de baixo do travessão. A bola rebateu em Sommer e morreu no fundo da rede: 3 a 3.

Na reta final, as equipes reduziram o ritmo, mas o Barcelona seguiu com amplo domínio das ações, enquanto a Inter apenas se defendia. O Barça chegou a finalizar outras vezes, mas não conseguiu virar o jogo.

