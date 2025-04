Taça do Super Mundial vem ao Brasil e times planejam ações (Troféu do Super Mundial de Clubes de 2025)

André Martins, Carolina Alberti e Leo Burlá – O troféu do Super Mundial chega nesta quinta-feira (1º/5) ao Brasil e ficará à disposição de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras, os quatro representantes brasileiros na competição.

A taça desembarca no Rio de Janeiro nesta quinta-feira e será entregue ao Botafogo no dia seguinte. Ela permanecerá com o clube carioca entre os dias 2 e 3, e na sequência estará em evento gratuito promovido pela Budweiser, patrocinadora oficial do torneio.

Na sequência, ela será entregue a Flamengo, Fluminense e Palmeiras, respectivamente. O troféu deixará o Rio de Janeiro rumo a São Paulo no dia 9 de maio, e será entregue ao Alviverde no dia seguinte.

Os clubes já se organizam para receber a taça, e planejam levá-la a pontos turísticos e também as suas sedes. O troféu ficará com cada time por dois dias.

O quarteto também deve organizar campanhas para os torcedores visitarem o troféu. As ações, porém, devem ser restritas aos sócio-torcedores.

O calendário da taça do Super Mundial:

1º de maio – chegada ao Brasil

2 e 3 de maio – Botafogo

4 de maio – evento de patrocinador

5 a 6 de maio – Flamengo

7 e 8 de maio – Botafogo

9 de maio – vinda para São Paulo

10 e 11 de maio – Palmeiras

Exposição gratuita

A taça estará no Aterro do Flamengo no dia 4 de maio, das 13h (de Brasília) às 18h.

O evento conta com ativações exclusivas e está sendo promovido pela Budweiser, patrocinadora oficial do torneio. No local, torcedores poderão participar de desafios, ganhar brindes e e se encontrar com ídolos do futebol ?como o ex-zagueiro e capitão do penta Lúcio. A estrela do Fut7 Kelvin Oliveira também marcará presença.

Os ingressos são gratuitos, mas limitados, e a entrada é permitida apenas para maiores de 18 anos. Cada CPF tem direito a dois convites. Os interessados podem resgatar os tíquetes clicando aqui.

