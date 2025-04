Campeão do mundo se aventura como árbitro em liga de fut7 (Ex-jogador foi árbitro em partida )

O ex-meio-campista Toni Kroos, um dos integrantes da Seleção Alemã campeã do mundo em 2014, se aventurou como árbitro em partida de fut7.

O ex-jogador do Real Madrid é um dos presidentes da The Icon League, torneio da modalidade, criado em 2024, disputado na Alemanha.

As partidas são transmitidas no canal oficial da liga no YouTube. O perfil conta com 120 mil inscritos e mais de 34 milhões de visualizações.

Nessa segunda-feira (28/4), Kroos foi o dono do apito no confronto entre The Packs e FC Berlin City, pela 10° rodada da competição, que tem 14 clubes na disputa.

Carreira de Toni Kroos

Cria das categorias de base do Bayern de Munique, Kroos foi multicampeão pelo clube alemão e, posteriormente, no Real Madrid.

O ex-jogador se aposentou na última temporada após conquistar a Champions League pelo time espanhol e disputar a Eurocopa 2024.

Títulos de Toni Kroos

Bayern de Munique

Copa da Liga Alemã: 2007

Bundesliga: 2007–08, 2012–13 e 2013–14

Copa da Alemanha: 2007–08, 2012–13 e 2013–14

Supercopa da Alemanha: 2010 e 2012

Liga dos Campeões da UEFA: 2012–13

Supercopa da UEFA: 2013

Copa do Mundo de Clubes da FIFA: 2013

Real Madrid

Supercopa da UEFA: 2014, 2017 e 2022

Copa do Mundo de Clubes da FIFA: 2014, 2016, 2017, 2018 e 2022

Liga dos Campeões da UEFA: 2015–16, 2016–17, 2017–18 e 2021–22

La Liga: 2016–17, 2019–20, 2021–22 e 2023–24

Supercopa da Espanha: 2017, 2019–20, 2021–22 e 2023–24

Copa do Rei: 2022–23

Seleção Alemã

Copa do Mundo: 2014

