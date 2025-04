Ex-Atlético, Alisson relembra boa atuação em teste no clube: ‘Peito estufado’ (Alisson Santana, ex-atacante do Atlético, foi vendido por 14 milhões de euros ao Shakhtar Donetsk-UCR)

O ex-atacante do Atlético Alisson relembrou teste no clube antes de assinar com o Galo.

O jogador de 19 anos é cria das categorias de base do alvinegro mineiro. Ele chegou ao Atlético em 2021, para defender a equipe sub-17.

O atleta ainda passou pelo sub-20 até chegar ao profissional. Ele disputou 42 partidas na equipe principal do Galo, com quatro gols e duas assistências.

Após se destacar pelo time principal, o futebolista foi vendido neste ano ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, por 12 milhões de euros fixos (R$ 76 milhões na cotação atual) e 2 milhões de euros (R$ 12,8 milhões) em variáveis.

Em entrevista, ele falou sobre o processo até ser contratado pelo clube mineiro e apontou que se destacou desde o primeiro teste.

“O olheiro do Atlético me viu e conversou com meu empresário. Ele disse que tinha uma vaga para mim. Para ir para o Atlético. Às vezes tem peneira, que é muita gente e fica mais difícil. Mas comigo foi teste. Só eu de diferente no meio dos guris ali”, disse ao The Players Tribune Brasil.

“Eu estava ‘nervosão’, porque é um time grande. Aí começou o treino e já fui muito bem. Lembro até que o auxiliar falou ‘só o cara de teste está finalizando no gol’. Já fiquei de peito estufado. Aí passei no teste”, adicionou.

Alisson no Shakhtar Donetsk

Alisson tem oito jogos com a camisa do Shakhtar Donetsk na temporada, com um tento anotado e nenhum passe para gol.

O gol do ex-jogador do Atlético foi marcado no confronto da equipe sobre o Polissya, em 23 de abril, na semifinal da Copa da Ucrânia.

A equipe do atacante venceu o duelo por 1 a 0 e assegurou vaga para a decisão do torneio.

A notícia Ex-Atlético, Alisson relembra boa atuação em teste no clube: ‘Peito estufado’ foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque