Grávida, Joana Sanz publica homenagem de Daniel Alves ao filho (Daniel Alves, ex-jogador de futebol)

Esposa de Daniel Alves, a modelo espanhola Joana Sanz publicou no Instagram a homenagem que o brasileiro fez ao filho que estão esperando. O ex-jogador comprou uma camisa vermelha escrita “futuro papai”.

Joana Sanz confirmou a gravidez em março, três dias depois que o tribunal espanhol absolveu o ex-jogador por estupro.

A modelo de 32 anos está casada com Daniel Alves desde 2017 – os dois se conheceram em 2015.

Joana Sanz publicou imagem de Daniel Alves nas redes sociais

Daniel Alves tem outros dois filhos: Daniel e Vitória, ambos frutos da relação do ex-jogador com a ex-esposa Dinorah Santana.

Joana Sanz mostra primeira imagem de filho

No início do processo de uma mulher contra Daniel Alves por estupro, a modelo tornou pública a intenção de se divorciar do ex-jogador, mas mudou de ideia. Ela ficou do lado dele e chegou a testemunhar a favor no julgamento.

Quando Daniel Alves deixou a prisão, no fim de março, a advogada Inés Guardiola recomendou ao ex-jogador que colocasse uma câmara para registar todos os movimentos dele na casa em que mora, uma vez que havia pertences da modelo no local.

Sanz morava na mansão, localizada em Barcelona, mas se mudou quando o brasileiro deixou a prisão.

De acordo com a imprensa espanhola, Daniel Alves ficou preocupado porque a relação com Joana Sanz se tornou “muito desagradável”.

Após a condenação, ela chegou a apagar as imagens com ele nas redes sociais e deixar de segui-lo.

Contudo, pouco depois, ela visitou o marido e publicou foto de mãos dadas com o ex-jogador, para afastar rumores de separação e indicar que o relacionamento deles não passava por crise.

Daniel Alves foi inocentado da acusação de estupro. O Ministério Público e a advogada de acusação entraram com recurso.

