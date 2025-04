Torcida do Valladolid protesta contra Ronaldo: ‘Se quer, vai ter’ (Torcedores estamparam nota de Euro com o rosto de Ronaldo)

Torcedores do Real Valladolid, equipe que tem Ronaldo Fenômeno como dono, organizou protesto contra o dirigente e colocou seu rosto em notas de 500 euros.

A torcida Fondo Norte 1928 publicou em seu perfil oficial do X uma montagem de uma nota de 500 euros com o rosto do ex-proprietário da SAF do Cruzeiro.

A equipe do Real Valladolid já está matematicamente rebaixada para a segunda divisão do Campeonato Espanhol, com quatro vitórias, quatro empates e 25 derrotas, ao longo de 33 partidas disputadas – o clube é o lanterna, com 16 pontos.

Segundo a organizada, serão distribuídos 60 mil “ingressos” com o rosto de Ronaldo para serem atirados no gramado no confronto contra o Barcelona, que acontece neste sábado, às 16h (de Brasília). O protesto está programado para ocorrer ao minuto 12 da partida.

“Se Ronaldo quer ingressos para vender, ele terá ingressos“, afirmou a Fondo Norte. Além dos bilhetes com o rosto do dirigente, os torcedores utilizam como marca registrada na temporada uma bandeira amarela, com os dizeres: “Ronaldo, vá para casa”.

