Boca demite treinador após derrota para River; ex-Atlético é cotado para o cargo

Fernando Gago não é mais treinador do Boca Juniors. O presidente do clube, Juan Román Riquelme, tomou a decisão nesta terça-feira (29/4), dois dias após a derrota para o arquirrival River Plate no superclássico pelo Campeonato Argentino.

Além da derrota para o River, nesse domingo (27/4), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, pela 15ª rodada do Campeonato Argentino, Fernando Gago fracassou em jogos contra rivais importantes. Os xeneizes foram eliminados pelo Velez na semifinal da Copa da Argentina e batidos pelo Racing na liga.

Na Copa Libertadores, o Boca acabou eliminado na fase preliminar, em plena Bombonera, pelo o Alianza Lima. O clube de Buenos Aires é o segundo maior campeão do torneio, com seis taças.

Apesar dos tropeços, o Boca lidera o Grupo A da primeira fase do Campeonato Argentino, com 32 pontos em 15 rodadas. Foram dez vitórias, dois empates e três derrotas.

Ex-volante com passagens por Real Madrid e Seleção Argentina, Gago assumiu o Boca em outubro de 2024. Ele foi revelado como jogador justamente pelo clube xeneize.

Ao todo, Gago Gago comandou o Boca em 18 jogos. Foram 12 vitórias, dois empates e quatro derrotas.

Milito e outros cotados para assumir o Boca

Pouco depois da demissão de Gago, sites argentinos apontaram Gabriel Milito, ex-treinador do Atlético, como cotado para assumir o cargo. Os portais El Intransigente e 365 Scores noticiaram o interesse de Riquelme no técnico que levou o Galo à final da Libertadores de 2024 e foi vice-campeão da Copa do Brasil no mesmo ano.

“O ex-técnico do Argentinos Juniors e último finalista da Copa Libertadores pelo Atlético Mineiro está livre e pode ser um dos mais cobiçados. Ele é um dos favoritos do Presidente”, publicou o 365 Scores.

Abaixo, veja os outros nomes cotados para assumir o Boca, segundo os portais argentinos

Luis Zubeldía , do São Paulo

, do São Paulo Gustavo Quinteros , demitido do Grêmio recentemente

, demitido do Grêmio recentemente Gerardo Martino , ex-Barcelona e Seleção Argentina

, ex-Barcelona e Seleção Argentina Martín Palermo , ídolo do Boca e ex-técnico do Olímpia

, ídolo do Boca e ex-técnico do Olímpia Kily González, atual técnico do Unión, algoz do Cruzeiro nesta edição da Sul-Americana.







