Arsenal x PSG: onde assistir, horário e escalações pela Champions League (Saka, do Arsenal, e Dembélé, do PSG)

Gigantes europeus, Arsenal e Paris Saint-Germain se enfrentam nesta terça-feira (29/4), em busca do primeiro título da Champions League. O jogo, valido pela ida da semifinal, será disputado no Emirates Stadium, em Londres, a partir das 16h (de Brasília). O No Ataque informa, a seguir, onde assistir ao confronto, as prováveis escalações e mais informações.

O duelo vale muito para ambas as equipes, que sonham em conquistar a Europa pela primeira vez. Tanto os Gunners como o PSG disputaram a final da Champions uma vez, mas saíram derrotados.

A volta será disputada na casa do PSG, o Parque dos Príncipes, em 7 de maio. Do outro lado da chave, Barcelona e Inter de Milão disputam uma vaga na final da Liga dos Campeões.

Arsenal x PSG: onde assistir

Na TV aberta, o SBT transmite o confronto entre Arsenal e PSG. Também é possível acompanhar o duelo na TV fechada pela TNT Sports e no streaming pelo Max.

Arsenal na Champions League

Invicto há oito jogos na competição, o Arsenal faz grande campanha até aqui. Na primeira fase, os Gunners tiveram tranquilidade para avançar na terceira colocação – a dois pontos do líder Liverpool.

Depois, o sorteio colocou o time inglês frente a frente com o PSV. Em um verdadeiro atropelo, os Gunners venceram na ida por 7 a 1, na Holanda, e bateram recorde. Foi a primeira vez que um time marcou sete gols na casa do adversário em um mata-mata de Champions League. Na volta, o empate por 2 a 2 classificou o Arsenal.

Aí veio o grande desafio dos ingleses na temporada: o Real Madrid, atual campeão, nas quartas de final. Na ida, em Londres, o Arsenal surpreendeu e abriu 3 a 0 sobre os merengues. Na volta, ainda derrotou o maior campeão da Champions no Santiago Bernabéu, por 2 a 1, e garantiu a vaga na semifinal.

PSG na Champions League

Na primeira fase, o PSG teve desempenho instável, e avançou para a repescagem na 13ª colocação. Assim, teve que disputar a rodada de playoffs, mas não teve dificuldade para atropelar o também francês Brest pelo placar agregado de 10 a 0.

A sequência do torneio colocou o Paris frente ao Liverpool, considerado um dos grandes favoritos ao título, após liderar a competição na primeira fase e ter grande desempenho no Campeonato Inglês – o qual conquistou nesse domingo (27/4), com a goleada por 5 a 1 diante do Tottenham.

Na ida, em Paris, o time da casa dominou o jogo, mas sofreu gol nos minutos finais e ficou com a desvantagem por 1 a 0. Entretanto, na volta, em Anfield, Dembélé deixou tudo igual já no primeiro tempo, em um duelo emocionante. O empate seguiu até o fim do cronômetro, e a classificação foi decidida nos pênaltis, com Donnarumma defendendo duas cobranças e classificando o PSG.

Depois, o time francês enfrentou o Aston Villa nas quartas de final e conseguiu abrir vantagem de 3 a 1 na ida. Na volta, na Inglaterra, o PSG ainda abriu 2 a 0 logo no início do jogo, deixando a classificação encaminhada. O Aston Villa surpreendeu e chegou a virar o confronto para 3 a 2, mas não foi suficiente, e acabou eliminado.

Arsenal x PSG: escalações

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Kiwior E Lewis-Skelly; Odegaard, Rice e Merino; Saka, Trossard e Gabriel Martinelli. Técnico: Mikel Arteta.

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Vitinha e João Neves; Barcola, Dembélé e Kvaratskhelia. Técnico: Luis Enrique.

Arsenal x PSG: arbitragem

Árbitro : Slavko Vin?i? (SVN)

: Slavko Vin?i? (SVN) Assistentes : Tomaž Klan?nik (SVN) e Andraž Kova?i? (SVN)

: Tomaž Klan?nik (SVN) e Andraž Kova?i? (SVN) VAR: Alen Borošak (SVN)

