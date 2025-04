Jogador suspeito de tráfico pediu R$ 648 mil a criminoso para pagar dívidas em cassino, diz site (Radja Nainggolan já defendeu a Internazionale )

O meio-campista belga Radja Nainggolan foi preso em janeiro deste ano por causa de uma acusação de tráfico de drogas. Em um interrogatório recente, o atleta teria confirmado que pediu dinheiro emprestado a criminoso.

O ex-atleta da Internazionale e Roma está em liberdade, mas ainda é investigado pela polícia. Ele é suspeito de ter feito parte de um esquema de tráfico de cocaína na Bélgica.

Segundo informações do site Het Laatste Nieuws, Nainggolan disse aos policiais que passava por dificuldades financeiras e pegou 100 mil euros (R$ 648 mil na cotação atual) emprestado com Nasr-Eddine Sekkaki, conhecido fora da lei no país.

O dinheiro era sacado da conta da mãe do criminoso e passado, em espécie, ao meia. Posteriormente, o atleta devolvia a quantia em transferências que variavam entre 5 mil a 30 mil euros.

O futebolista alegou que o valor teria sido usado para pagar dívidas em um cassino. De acordo com o veículo de imprensa, Sekkaki disse às autoridades que passou o dinheiro ao jogador por “amizade” e que Radja devolveu toda a quantia.

Carreira de Nainggolan

Cria das categorias de base do Piacenza, da Itália, Nainggolan se destacou em equipes de menor expressão no país até chegar em clubes como Roma e Internazionale.

O meia assinou com o Lokeren-Temse, da Bélgica, nesta temporada. Ele disputou 13 jogos pelo time, com quatro gols marcados e duas assistências distribuídas.

