Liverpool goleia Tottenham e conquista título inglês pela 20ª vez (Jogadores do Liverpool comemoram o título da Premier League 2024/2025)

O Liverpool é campeão da temporada 2024/25 da Premier League. Neste domingo (27/4), os Reds venceram o Tottenham por 5 a 1, em Anfield, pela 34ª rodada. Os gols dos mandantes foram marcados por Luis Díaz, Mac Allister, Cody Gakpo, Mohamed Salah e Udogie (contra). Solanke fez para os Spurs.

Assim, o Liverpool conquistou 20º título do Campeonato Inglês, o primeiro diante da torcida em mais de 35 anos. Em 2020, os Reds conquistaram o torneio, mas sem a presença de público, devido à pandemia do Covid-19.



Além disso, o Liverpool se iguala ao arquirrival Manchester United em número de títulos de Campeonatos Ingleses, com 20 conquistas.



O Liverpool só cumprirá tabela a partir de agora. A equipe de Salah e do brasileiro Alisson levantará o troféu da Premier League no dia 25 de maio, quando fará a última partida em Anfield, desta vez diante do Crystal Palace. O próximo jogo da equipe é no próximo domingo (4/5), visitando o Chelsea às 12h30 (de Brasília).



O Tottenham, 16º colocado do Inglês com 37 pontos, foca suas atenções para a semifinal da Liga Europa. Nesta quinta (1/5), os Spurs recebem o Bodo/Glimt, da Noruega, às 16h, pela primeira partida do duelo.

Salah tira selfie com torcedores em comemoração de gol pelo Liverpool sobre o Tottenham (foto: PAUL ELLIS/AFP)

O jogo

Como o esperado, o Liverpool começou em cima. Aos dois minutos, os Reds já chegaram com um chute para fora de Mohamed Salah.

Depois, aos nove, Cody Gakpo aproveitou rebote de escanteio e tentou uma bicicleta. A bola passou perto do gol, mas foi pela linha de fundo.

Entretanto, o Tottenham estava disposto a estragar a festa. Aos 12 minutos, Maddison cobrou escanteio e o atacante Solanke subiu sozinho para cabecear e abriu o placar em Anfield.

Porém, a tristeza durou pouco e o Liverpool logo reagiu. Aos 16, Salah achou belo passe para Szoboszlai, que encontrou Luis Díaz livre na área para empurrar a bola para as redes.

Logo em seguida, aos 24, Gakpo roubou a bola, que sobrou para Mac Allister. O argentino dominou e acertou um lindo chute no ângulo do goleiro Vicario. Era o segundo gol do Liverpool.

O bombardeio do Liverpool continuou e, aos 34 minutos, Gakpo aproveitou rebote do escanteio, limpou a marcação e, com uma finalização sútil, acertou o canto rasteiro de Vicario, que não teve chance de defesa. 3 a 1 para os Reds.

Na segunda etapa, a pressão do Liverpool não parou. Mohamed Salah conseguia boas jogadas e finalizava, mas não conseguia um chute ao gol até então.

Eis que aos 18 minutos, o próprio Salah recebeu na direita, cortou Udogie e chutou firme. Desta vez, a bola foi no gol e Vicario não defendeu. O egípcio finalmente deixava sua marca com o quarto gol do Liverpool.

Aos 24, Arnold recebeu na área e tentou tocar para Salah. Porém, Udogie desviou contra o próprio gol e marcou contra.

