Em qual canal vai passar River Plate x Boca Juniors hoje (27/4)? (Driussi, do River Plate, e Palacios, do Boca Juniors)

River Plate e Boca Juniors se enfrentam neste domingo (27/4), às 15h30 (de Brasília), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, pela 15ª rodada do Campeonato Argentino. Veja a seguir mais informações sobre a partida.

Com 32 pontos, o Boca lidera o Grupo A do torneio nacional. Já o River está na quinta colocação do Grupo B, com 25. Os rivais já estão classificados para a próxima fase do campeonato, mas buscam as classificações do topo para um melhor chaveamento no mata-mata.

River Plate x Boca Juniors: onde assistir

A partida entre River Plate e Boca Juniors será transmitida pela ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

River Plate x Boca Juniors: escalações

River Plate: Armani; Montiel, Pezzella, Martínez Quarta e Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño, Galoppo e Mastantuono; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. Técnico : Marcelo Gallardo.



Boca Juniors: Marchesín; Advíncula, Battaglia, Marcos Rojo e Lautaro Blanco; Tomás Belmonte e Milton Delgado; Carlos Palacios; Kevin Zenón, Miguel Merentiel e Exequiel Zeballos. Técnico: Fernando Gago.

