Em qual canal vai passar Lyon x Arsenal pela Champions Feminina hoje (27/4)? (Le Sommer, do Lyon, e Alessia Russo, do Arsenal)

Lyon e Arsenal se enfrentam neste domingo (27/4) pelo jogo da volta da semifinal da Champions League Feminina. A bola vai rolar a partir de 13h (de Brasília), no Groupama Stadium, na França.

No duelo de ida, o Lyon venceu por 2 a 1, com gols de Kadidiatou Diani e Dumornay. Caldentey marcou para o Arsenal. As inglesas precisam vencer por qualquer placar para levar o duelo à prorrogação.

Em qual canal vai passar Lyon x Arsenal

O jogo decisivo entre Lyon e Arsenal será transmitido por DAZN (Youtube), TNT (TV fechada) e Max (streaming) a partir de 13h (de Brasília).

Lyon x Arsenal: prováveis escalações

Lyon: Endler; Carpenter, Gilles, Sombath e Bacha; Damaris, Heaps e Van de Donk; Le Sommer, Dumornay e Diani. Técnico: Joe Montemurro.



Arsenal: Zinsberger; Fox, Williamson, Catley, McCabe; Little, Mariona e Frida Maanum; Mead, Russo e Foord. Técnica: Renée Slegers

