Em qual canal vai passar Internazionale x Roma pelo Campeonato Italiano hoje (27/4)? (Inter lidera o Campeonato Italiano)

Internazionale e Roma se enfrentam neste domingo (27/4) pela 34ª rodada do Campeonato Italiano. A bola vai rolar a partir de 10h (de Brasília), no Giuseppe Meazza, em Milão.

A Inter lidera o campeonato com 71 pontos, empatada com o vice-líder Napoli. A Roma, por outro lado, briga por uma vaga no G-6 e soma 57 pontos.

O jogoentre Inter de Milão x Roma pelo Campeonato Italiano será transmtido por ESPN 2 (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Internazionale x Roma: prováveis escalações

: Sommer; Bisseck, Acerbi e Pavard; Dimarco, Frattesi, Calhanoglu, Barella e Darmian; Lautaro Martínez e Arnautovic. : Simone Inzaghi. Roma: Svilar; Ndicka, Mancini e Celik; Angeliño, Cristante, Kone e Salemaekers; Soulé, Baldanzi e Shomurodov. Técnico: Claudio Ranieri.

