Dois gols no mesmo lance? Jogada inusitada viraliza nas redes sociais (Rennes 'marcou' dois gols no mesmo lance)

No confronto entre Rennes e Nantes na última sexta-feira (18/4), pela 30ª rodada Ligue 1 (Campeonato Francês), um mesmo lance “gerou dois gols”.

Na reta final da segunda etapa, com o jogo empatado em 1 a 1, o Rennes marcou após cabeçada do atacante Mohamed Meite.

O jogador saiu para comemorar com parte do elenco da equipe. Porém, alguns jogadores em campo ficaram em dúvida se a bola havia passado a linha completamente e continuaram a partida.

Com isso, após alguns segundos de dúvida entre alguns atletas, o meia Lorenz Assignon, do Rennes, avançou com a bola e balançou as redes novamente.

Two goals scored in the same play? pic.twitter.com/7VZ06oH9iN — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) April 24, 2025

Campeonato Francês

O Rennes é o 10ª colocado no Campeonato Francês, com 38 pontos. Já o Nantes está na 14ª posição, com 31 pontos.

