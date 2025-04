‘Não faz um gol nem a pau’: influenciador critica Vargas, ex-Atlético (Vargas não empolga nos primeiros meses pelo Nacional)

Conhecido tiktoker uruguaio, Clipspetakka postou vídeo com críticas ao atacante Eduardo Vargas, ex-Atlético e hoje no Nacional-URU. A postagem, que aborda uma finalização errada do chileno no empate contra o Internacional, por 3 a 3, em Porto Alegre, pela Libertadores, viralizou e alcançou mais de 300 mil internautas nas últimas horas.

Clipspetakka acompanhou o lance em tempo real e narrou da seguinte maneira: “Acomoda o corpo, ‘Turboman’, chegou o momento tão esperado para justificar sua vinda ao Nacional, para justificar o que ganha, para mostrar que é um jogador de categoria”, iniciou o tiktoker.

“O artilheiro da Seleção Chilena, bicampeão da Copa América, com passagens por Valencia, Napoli, Queens Park Rangers, campeão da Copa Sul-Americana com a Universidad de Chile… lá vai Eduardo Vargas, vai finalizar o Turboman… não, não, não… ele não faz um gol nem a pau. É inacreditável”, acrescentou.

Vargas assinou com o Nacional em janeiro desta temporada após não ter o contrato renovado pelo Atlético. No novo clube, o chileno disputou 11 jogos e colaborou com um gol.

Vargas pelo Atlético

Ídolo da Seleção do Chile, o atacante passou as cinco últimas temporadas com a camisa alvinegra, em passagem marcada por altos e baixos.

Por um lado, Vargas foi peça importante nos inesquecíveis títulos do Campeonato Brasileiro (2021), da Copa do Brasil (2021) e da Supercopa do Brasil (2022), além de ter sido tetracampeão mineiro (2021, 2022, 2023 e 2024); por outro, não apresentou tanta consistência ao longo desses anos, com períodos de performance abaixo do espertado, e era constantemente criticado pela torcida por “gols perdidos”.

Eduardo deixou o clube “em baixa” com a torcida. Apesar de, em 2024, ter tido o melhor ano da passagem pelo Atlético no quesito média de gols – foram nove gols em 38 jogos (nove como titular), média de um gol a cada 144 minutos, além de ter distribuído três assistências -, o chileno perdeu duas chances claras nos minutos finais da final da Libertadores, contra o Botafogo, no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina, e desperdiçou a oportunidade de se tornar o herói de uma improvável virada alvinegra.

Quando Vargas perdeu os gols, o Galo perdia o jogo por 2 a 1 – o gol do time mineiro tinha sido marcado justamente pelo chileno, no início do segundo tempo, para diminuir a vantagem do Glorioso. A partida acabou terminando com vitória da equipe carioca por 3 a 1 – o atacante Júnior Santos, que viria a ser contratado pelo Atlético em janeiro deste ano, deu números finais ao duelo nos acréscimos.

A notícia ‘Não faz um gol nem a pau’: influenciador critica Vargas, ex-Atlético foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque