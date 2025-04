Torcedores do Valladolid cobram Ronaldo após rebaixamento na Espanha: ‘Onde está?’ (Ronaldo Nazário, dono do Valladolid )

Gerido por Ronaldo Nazário, o Real Valladolid foi novamente rebaixado no Campeonato Espanhol. A queda da equipe foi decretada nesta quinta-feira (24/4), com a derrota por 5 a 1 para o Real Bétis, pela 33ª rodada de La Liga. Nas redes sociais, torcedores demonstraram insatisfação com a gestão do ex-dono do Cruzeiro.

O Valladolid ocupa a lanterna da competição, com 16 pontos – quatro vitórias, quatro empates e 25 derrotas. A cinco rodadas do fim do campeonato, a equipe não tem mais chances de alcançar Alavés, primeiro time fora da zona de rebaixamento, que soma 34.

Sob o comando de Ronaldo, que dirige o clube desde 2018, o Valladolid já foi rebaixado em três temporadas: 2020/21, 2022/23 e 2024/25. Esse vai e vem entre a primeira e a segunda divisão na Espanha gera fortes críticas ao pentacampeão mundial, como foi demonstrado por torcedores nas redes sociais nesta quinta.

“Dor e perdão nada. Vocês só têm uma opção. Sair pela porta e largar (o clube), isso sim. Recordem que no currículo de vocês, em letras douradas, colocarão que foram os responsáveis pela pior temporada da história”, se manifestou um torcedor no X (antigo Twitter). Outros, citaram Ronaldo diretamente: “Onde está esse que não coloca a cara?”. “Ronaldo, vá agora. Você é o pior presidente que o Valladolid já teve em toda sua história. Você nos deixou morrer e isso é imperdoável. Vá embora e nunca mais volte.”

“Unidos contra vocês. Voltaremos sem vocês. Saiam daqui”, respondeu um perfil ao pedido de desculpas publicado pelo clube. “Vão se f*! Vocês não querem o Real Valladolid. São uns miseráveis. Vocês não tem dor nem tristeza. Saiam de Valladolid agora. Esse é o perdão. Saiam de Valladolid”, suplicou um torcedor.

Habéis transformado nuestro orgullo en vergüenza, qué pena y cuánto duele. — Álvaro. (@Al_Valladolid) April 24, 2025 Tradução: “Transformaram nosso orgulho em vergonha, que pena e quanto dói”.

Solo Ronaldo y la directiva tienen la culpa de todo lo que ha pasado . — Merche (@Mercheluan) April 24, 2025 Tradução: “Somente o Ronaldo e a direção tem culpa de tudo que aconteceu”.

