Endrick leva bronca de Ancelotti e pode ficar na ‘geladeira’ no Real Madrid (Endrick é reserva do clube espanhol)

O Real Madrid venceu o Getafe por 1 a 0 na última quarta-feira (23/4), pela 33ª rodada de La Liga. Apesar da vitória, o atacante brasileiro Endrick recebeu uma bronca do técnico italiano Carlo Ancelotti e, segundo o diário Marca, pode perder espaço na equipe como uma forma de castigo.

Aos 11 minutos do segundo tempo, Endrick estava livre em frente ao David Soria, goleiro do Getafe, e tentou uma ‘cavadinha’ para encobrir o goleiro. Contudo, o brasileiro pegou errado na bola, que ficou com o arqueiro. Sete minutos depois, a Cria da Academia foi substituída pelo inglês Bellingham.

“Ele teve duas oportunidades durante a partida. Na primeira, fez o que dava, tudo certo. Porém, na segunda, mesmo que estivesse impedido, não pode fazer isso. É jovem e tem que aprender. Ele deveria ter chutado o mais forte possível, não fazer teatro. No futebol, clube de teatro não existe”, afirmou.

Endrick no Real

No Real Madrid desde julho de 2024, Endrick oscila na equipe espanhola. O atacante fez sete gols e deu uma assistência em suas 33 partidas, mas não consegue ter sequência de jogos com Ancelotti.

Eliminado da Liga dos Campeões, o Real Madrid vai atrás dos títulos nacionais. A equipe está na vice-liderança do Campeonato Espanhol, com 72 pontos, quatro a menos que o Barcelona.

Além disso, o Real Madrid está na final da Copa do Rei. Neste sábado (26/4), às 17h (de Brasília), a equipe de Ancelotti enfrenta o Barcelona no Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilha, pela decisão.

