Dirigente dispara sobre má fase de Vargas e elogia outro ex-Atlético: ‘Grande jogador’ (Vargas não empolga nos primeiros meses pelo Nacional)

Ex-jogadores do Atlético, Eduardo Vargas e Rómulo Otero vivem fases opostas no Nacional-URU. Enquanto o primeiro foi criticado pelo vice-presidente do clube, Flávio Perchman, o segundo recebeu elogios.

Em entrevista à Rádio Carve Deportiva, do Uruguai, o dirigente disparou sobre a má fase do chileno. Ele entende que o jogador não está à altura do que imaginava, mas ressaltou o pouco tempo de avaliação.

“Vargas é um cara que jogou no mundo todo em um nível altíssimo. Ele não conseguiu mostrar suas qualidades, nem teve muito a mostrar no time. No dia em que jogou com a Juventud-URU, que começou na frente, estávamos com 10 homens e ele ficou isolado. Isso não é para justificar nada”, analisou.



“Não gosto de crucificar. Faz só três meses. Você me diz que o Eduardo não está à altura do que eu pensava, e ele não está. E ele também não está à altura do que eu pensava. Mas, mesmo assim, nunca fez uma cara feia, um gesto diferente”, comentou.



Apesar de admitir a decepção com o desempenho de Vargas, Pechman elogiou algumas atitude do atleta fora de campo.



“Outro dia, quando o Recoba estava saindo, ele foi gentil o suficiente para perguntar se ainda era o reserva. Há muitas outras coisas que eu observo, não apenas o campo”, explicou.



“Ele entrou em campo por cinco minutos e jogou bem. Está sempre de bom humor. Outro dia, o Petit marcou o gol e (o Vargas) foi o primeiro a abraçar o Diente e o Petit”, finalizou.

Vargas assinou com o Nacional em janeiro desta temporada após não ter o contrato renovado pelo Atlético. No novo clube, o chileno disputou 19 jogos, sendo 12 como titular, marcou quatro gols e deu uma assistência.

Elogios a Otero

Otero, por sua vez, também chegou ao clube nesta temporada após defender o Santos em 2024. Apesar de ter números piores do que os de Vargas, com dois gols em 14 jogos, o venezuelano foi elogiado pelo vice-presidente do Nacional.

Anúncio de Otero pelo Nacional, do Uruguai (foto: Divulgação/Nacional-URU)

“Não acho que a questão Vargas e a questão Otero sejam as mesmas até agora. Acho que Otero rendeu mais. Espero mais do Otero porque acho que ele é um grande jogador, não tenho dúvidas disso, e sei que ele vai nos trazer coisas boas. Mas às vezes não temos aqueles parâmetros que dizem que em três meses todo mundo tem que ser a maior estrela do ano. Temos que esperar um pouco”, ressaltou Pechman.

“Já se passaram três meses, e ainda estamos esperando muito mais tempo no caso do Eduardo, e muito mais tempo no caso do Otero. Essa é a diferença: estou esperando muito mais tempo em um caso, e muito mais tempo no outro”, completou o dirigente.

Os ex-jogadores do Atlético podem ter uma nova oportunidade de impressionar o dirigente neste sábado, às 20h15, quando o Nacional enfrentará o Montevideo Wanderers no Gran Parque Central, pela 13ª rodada do Campeonato Uruguaio. O time ocupa a terceira posição na tabela, com 22 pontos – quatro atrás do líder Liverpool.

A notícia Dirigente dispara sobre má fase de Vargas e elogia outro ex-Atlético: ‘Grande jogador’ foi publicada primeiro no No Ataque por Samuel Resende