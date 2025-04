crédito: No Ataque Internacional

Atacante da Premier League aponta astro do Cruzeiro como exemplo de ‘aura’ (Gabigol, Kaio Jorge, Matheus Pereira e Lucas Romero com a nova camisa do Cruzeiro)

O atacante brasileiro Rodrigo Muniz, do Fulham, apontou atleta do Cruzeiro como exemplo de “aura”.

Muniz participou de uma dinâmica em que apontava um futebolista para determinada característica ou categoria em entrevista ao GOAL,

Na “classe” aura, o camisa 9 do time da Premier League escolheu o atacante Gabigol como destaque neste quesito.

Cria das categorias de base do Flamengo, Muniz foi companheiro de equipe do astro da Raposa no rubro-negro carioca entre 2020 e 2021.

Além da menção ao atacante do clube celeste, Rodrigo apontou o ex-atacante do Atlético Savinho como um jogador subestimado no futebol mundial.

Lista de Rodrigo Muniz

Artilheiro: Rodrigo Muniz

Habilidade: Reiss Nelson

Passe: Andreas Pereira

Subestimado: Savinho

Jogador de jogos grandes: Rodrygo

Aura : Gabigol

: Futuro bola de ouro: Lamine Yamal

Melhor de todos os tempos: Ronaldo Fenômeno

A notícia Atacante da Premier League aponta astro do Cruzeiro como exemplo de ‘aura’ foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque