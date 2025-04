Zagueiro brasileiro faz golaço na Europa e sonha com Prêmio Puskás; assista (Zagueiro brasileiro de 31 anos defende o Austria Lustenau)

Um zagueiro brasileiro de 31 anos, que defende o Austria Lustenau, equipe da segunda divisão do Campeonato Austríaco, viralizou nas redes sociais nesta semana depois de marcar um golaço – digno do Prêmio Puskás.

No lance, no final do primeiro tempo do jogo entre Austria Lustenau e Ried, na última segunda-feira (21/4), o defensor brasileiro William Rodrigues percebeu que o goleiro adversário estava adiantado. Ao cobrar um falta do meio-campo, ele encobriu o goleiro e empatou a partida em 1 a 1.

“Já tinha percebido o goleiro adiantado em outros dois lances e, no momento da falta, como era o último minuto do primeiro tempo, pensei em fazer a cobrança rápida e tive a felicidade de acertar a velocidade do chute, surpreendendo todo mundo”, comentou o jogador.

Assista!

O gol marcado por William Rodrigues concorre como um dos mais bonitos da temporada entre todas as divisões do futebol austríaco. O zagueiro sonha, inclusive, em disputar o próximo Prêmio Puskás, concedido pela Fifa.

“Fico muito feliz em ter a chance de concorrer ao gol do ano na Áustria, e seria incrível poder estar entre os candidatos ao Puskás. Seria uma grande valorização do meu trabalho e do meu gol”, comentou.

William e está em sua sexta temporada no futebol austríaco e já teve passagens por clubes da Suécia, Alemanha e Kuwait. O jogador foi revelado pelo Coritiba.

