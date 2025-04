crédito: No Ataque Internacional

Campeão do mundo revela desejo em virar técnico: ‘Processo inicial’ (Taça da Copa do Mundo )

O ex-meio-campista Andrés Iniesta, um dos jogadores que integrou o elenco da Espanha campeã do mundo em 2010, revelou desejo de virar treinador.

Lenda do Barcelona, o ex-futebolista foi multicampeão durante a trajetória no esporte.

O ex-atleta de 40 anos encerrou a carreira como jogador em outubro de 2024, após passagem pelo Emirates Club.

Após a aposentadoria, o espanhol se tornou investidor do clube da Terceira Divisão da Noruega FC Helsingor.

Além das movimentações nos bastidores, Iniesta quer se manter perto dos gramados e afirmou que quer se tornar técnico.

“Ainda falta. Estou no processo inicial. Mas me agrada e gostaria de me tornar um (treinador)”, disse em entrevista ao El País.

Muitos ex-companheiros de Andrés se tornaram treinadores. Entre eles estão: Xabi Alonso (Bayer Leverkusen), Cesc Fàbregas (FC Como), Thiago Motta (livre no mercado), Mikel Arteta (Arsenal), Luis Enrique (PSG).

Carreira

Cria das categorias de base do Barcelona, Andrés Iniesta atuou no clube entre 2002 e 2018 e acumulou convocações para Seleção da Espanha.

Posteriormente, passou seis anos no Vissel Kobe (2018-2023) e depois defendeu o Emirates Club (2023/2024).

Títulos com o Barcelona

La Liga: 2004–05, 2005–06, 2008–09, 2009–10, 2010–11, 2012–13, 2014–15, 2015–16 e 2017–18

Supercopa da Espanha: 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013 e 2016

Liga dos Campeões da UEFA: 2005–06, 2008–09, 2010–11 e 2014–15

Copa do Rei: 2008–09, 2011–12, 2014–15, 2015–16, 2016–17 e 2017–18

Supercopa da UEFA: 2009, 2011 e 2015

Copa do Mundo de Clubes da FIFA: 2009, 2011 e 2015

Títulos com a Seleção Espanhola

Eurocopa: 2008 e 2012

Copa do Mundo FIFA: 2010

