Imbróglio entre agente de Vini Jr, Tiberis e Athletic repercute em jornais europeus (Vini Jr. se lamenta em jogo pelo Real Madrid contra o Valencia)

A briga judicial entre Thássilo Soares, agente do atacante Vinicius Júnior, e a Tiberis, sócia minoritária da SAF do Athletic, ganhou espaço nos jornais europeus. A empresa tenta impedir a venda das ações do clube, que já tem negócio com a All Sports Agenciamento Esportivo.

Nesta semana, jornais espanhóis, italianos e portugueses repercutiram a questão. Os trâmites envolvendo o clube e as duas empresas estão na justiça. De um lado, a Tiberis conseguiu uma liminar para impedir a venda. Contudo, a All Sports Agenciamento Esportivo obteve efeito suspensivo para seguir com a transação.

A questão ainda será julgada em Câmara de Arbitragem, mas o processo não é rápido. Ainda não há uma previsão para que o imbróglio seja solucionado.

O que ganhou as manchetes foi a denúncia feita na Fifa. Isso porque a Tiberis alegam, com base no artigo 20 do Código de Ética da Fifa e no artigo 22 do Código de Justiça Esportiva da Federação Espanhola, que jogadores em atividade não podem ser donos, direta ou indiretamente, de clubes profissionais – ainda que exista apenas um risco aparente de conflito de interesses.

No portal A Bola, de Portugal, o tema foi tratado da seguinte forma: “Compra de clubes: Vinícius arrisca suspensão de dois anos”

Já no TuttoSport, da Itália, repercutiu como: “Vinicius compra time e fere código de ética da Fifa, que pede suspensão de dois anos”

O portal Fanpage Itália disse que “Vinícius em apuros, compra clubes de futebol, mas não consegue: Fifa investiga e jogador corre risco de suspensão de dois anos”

O portal Mais Futebol, de Portugal, repercutiu assim: “Vinicius Jr arrisca sanção: queixa na FIFA por compra de clubes (incluindo o Alverca)”

O Footboom, da Espanha, falou: “Polêmica de Vinicius Junior: Possíveis sanções da FIFA”

O imbróglio envolvendo Athletic, Tiberis e Vini Jr

Em fevereiro deste ano, o No Ataque destrinchou em primeira mão (clique para ler) os detalhes envolvendo o imbróglio entre a All Sports Agenciamento Esportivo, de Thássilo Soares, o Athletic, e a Tiberis. Entenda a seguir:

A Tiberis apontou à Justiça irregularidades na operação envolvendo a F&P e Thássilo. Segundo a reclamante, o agente de Vini Jr comprou as ações da SAF do Athletic de forma indireta, pois se tornou sócio da própria F&P, que tinha Fábio Ernesto Lima Campos, o Fábio Mineiro, e Jean Pierre Fernandes como proprietários.

Nessa transação, Thássilo se tornou dono de 53,5% da SAF do Athletic por intermédio da All Agenciamento Esportivo Ltda, que entrou como sócia da F&P Gestão Esportiva Ltda, enquanto Fábio Mineiro ficou com 15%. Jean Pierre, por sua vez, vendeu a totalidade de suas ações.

A Tiberis argumentou à Justiça de São Paulo que a transferência violaria o direito de preferência de compra das ações que ela teria como sócia minoritária. Em 18 de fevereiro, juiz Eduardo Palma Pellegrinelli acatou as alegações da empresa e suspendeu a venda.

Em 3 de abril, a Justiça derrubou a liminar, tornando a negociação válida até a realização de julgamento.



