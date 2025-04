Guerrero e Barcos dão vitoria ao Alianza no grupo do São Paulo na Libertadores (Paolo Guerrero, atacante do Alianza Lima)

Nesta terça-feira, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores, o Alianza Lima recebeu o Talleres no Estádio Alejandro Villanueva, venceu por 3 a 2 e colou no vice-líder São Paulo. Paolo Guerrero, ex-atacante de Corinthians e Flamengo, e Hernán Barcos, que defendeu Palmeiras, Grêmio e Cruzeiro, balançaram as redes para os mandantes. Girotti anotou os tentos da equipe visitante.

Com o triunfo, o Alianza Lima chegou a quatro pontos, agora na terceira posição da chave D, e colou no São Paulo. No momento, o Tricolor é o segundo colocado, também com quatro somados, mas ainda enfrenta o Libertad na rodada e assume a liderança em caso de vitória. Do outro lado, com a derrota, o Talleres permaneceu na lanterna, ainda sem pontuar.

O Alianza Lima retorna aos gramados no próximo sábado, às 17h30 (de Brasília), quando visita o Comerciantes Unidos, pela 10ª rodada do Campeonato Peruano. Na próxima terça, às 19h, o Talleres visita o Platense, pela 15ª rodada do Campeonato Argentino.

O jogo

O placar foi inaugurado logo aos 11 minutos do primeiro tempo pelo Alianza Lima. Ao aproveitar bola mal afastada pela defesa adversária, Paolo Guerrero dominou cara a cara com o goleiro Herrera na pequena área e arrematou cruzado para marcar.

Aos 11 minutos da etapa complementar, o Alianza Lima aumentou a diferença. Após receber cruzamento, Guerrero se antecipou ao marcador e desviou para marcar seu segundo tento na partida.

O Talleres respondeu aos 17 minutos da segunda etapa, quando Ortegoza foi derrubado na área e o árbitro assinalou penalidade máxima. Girotti assumiu a responsabilidade, foi para a cobrança e converteu.

Aos 18 minutos do segundo tempo, o Talleres buscou o empate. Ao receber cruzamento na área, Girotti finalizou de cabeça e deixou tudo igual no placar.

Zambrano, do Alianza Lima, foi expulso aos 36 minutos da etapa final. Após parar jogada de contra-ataque do Talleres, o zagueiro recebeu seu segundo amarelo na partida e foi embora mais cedo.

O Alianza Lima chegou ao gol da vitória já nos acréscimos, aos 49 minutos do segundo tempo. Após cruzamento pelo lado direito, Barcos dominou no peito na grande área, bateu rasteiro de pé esquerdo e garantiu os três pontos à equipe peruana.

