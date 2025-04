Jogador é demitido após dar tapa no rosto de companheiro de equipe (Jogador foi desligado do CD Marothón após o caso )

O atacante equatoriano Juan Anangonó, de 36 anos, teve contrato rescindido com o CD Marothón, de Honduras, após agredir companheiro de equipe.

O caso ocorreu na partida entre o time e o CD Genesis, no último sábado (19/4), pela 16° rodada do Campeonato Hondurenho.

Quando os jogadores do Marothón se encaminhavam para o vestiário após o final do primeiro tempo, Anangonó, capitão do time, deu um tapa no rosto do meio-campista Alexy Vegam, que tentou “revidar” o golpe e precisou ser contido por outros atletas.

Os envolvidos na confusão retornaram para o segundo tempo e o confronto terminou empatado em 0 a 0.

Juan se desculpou pela agressão ao companheiro de equipe.

“Quero pedir sinceras desculpas ao meu companheiro Alexy Vega, sua família e todos os torcedores que testemunharam o que aconteceu no estádio. No calor do jogo, após uma disputa verbal, reagi de uma maneira que nunca deveria ter feito”, escreveu.

@CDMarathon rescinde el contrato del delantero ecuatoriano Juan Anangonó (36) por agredir a su compañero Alexy Vega durante un partido. pic.twitter.com/wL3is3ilSZ — Mercatosphera (@mercatosphera) April 21, 2025

Porém, o clube anunciou nessa segunda-feira (21/4) que optou por demitir o atacante equatoriano, que chegou ao CD Marothón nesta temporada.

Carreira de Anangonó

Juan Anangonó começou a carreira no Barcelona de Guayaquil, em 2009. Posteriormente, ele passou por clubes como El Nacional, Argentino Júniors, Chicago Fire, LDU, Leones Negros, entre outros.

