Estagiário na mesa de cortes do Estado de Minas e estudante do quinto período de jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

crédito: No Ataque Internacional

Clube de Ronaldo Fenômeno precisa de ‘milagre’ para escapar de rebaixamento antecipado (Ronaldo, dono do Valladolid)

O Real Valladolid, da Espanha, vive crise “interminável” em La Liga (Campeonato Espanhol) e precisa de um “milagre” para evitar ser rebaixado já na próxima rodada da competição.

Ex-dono da Sociedade Anônima de Futebol (SAF) do Cruzeiro, Ronaldo Fenômeno é o acionista majoritário do clube espanhol.

Em 2018, o pentacampeão mundial adquiriu 51% das ações e posteriormente ampliou a porcentagem para 82.

A equipe está na última colocação da disputa, com 16 pontos. O 17ª colocado (Las Palmas), primeiro fora da zona de descenso, tem 32 pontos.

Com isso, o Valladolid precisa conquistar, no mínimo, 16 dos 18 pontos que vai disputar até o final do campeonato e torcer para que o Las Palmas, Alavés (18ª) e Leganés (19ª) tropecem de forma consecutiva.

A última vitória do time de Ronaldo foi em 11 de janeiro, no triunfo por 1 a 0 sobre o Betis, no Estádio José Zorrilla.

Depois dessa partida, a equipe empatou um e perdeu 12 dos últimos jogos que disputou em La Liga.

O próximo jogo do time será contra o Betis nesta quinta-feira (24/4), às 16h30 (de Brasília), pela 33ª rodada da competição.

O possível rebaixamento do Valladolid nesta temporada seria o 10° na história do clube e o terceiro sob a gestão do ex-camisa 9 da Seleção Brasileira.

Ronaldo Fenômeno deve vender o clube em breve

O jornal espanhol El Norte de Castilla afirmou que o ex-jogador Ronaldo Fenômeno deve fechar acordo para vender o Real Valladolid em breve.

Segundo o veículo de imprensa, a saída do ex-atacante é ‘iminente’ e deve se concretizar nas próximas semanas.

Além disso, o veículo de imprensa aponta que a negociação deve ocorrer por cerca de 50 milhões de euros (R$ 331 milhões na cotação atual).

A notícia Clube de Ronaldo Fenômeno precisa de ‘milagre’ para escapar de rebaixamento antecipado foi publicada primeiro no No Ataque por Lucas Sant'Ana