‘Vinicius Jr ia para o Barcelona, mas houve uma mudança pouco transparente’, diz agente (Vini Jr. durante entrevista coletiva)

O atacante Vinicius Jr. fez história no Real Madrid, mas esteve perto de defender o arquirrival Barcelona. Quem conta essa história é o agente André Cury, responsável por negociações de grandes nomes do futebol brasileiro, como Neymar, Estêvão, Vitor Roque e outros.

De acordo com o empresário, Vini despertou o interesse do Barça e chegou a se aproximar de um acordo, mas uma “mudança pouco transparente” mudou os rumos do negócio.

“Nós nos reunimos com Vinicius e com seus agentes a pedido dos próprios agentes dele. Queríamos contratá-los quando eu estava trabalhando para o Barcelona”, iniciou Cury, em entrevista para o espanhol As.

“Estava tudo certo para fechar, mas no final a família e os agentes mudaram de ideia de uma maneira não muito transparente, mas bem, o futebol é assim”, completou o empresário.

Em novembro de 2021, o próprio Vini falou sobre o aso. Ele contou que teve uma proposta do Barça, mas preferiu seguir para o Real Madrid.

“Os dois clubes me procuraram e decidi ir ao Real Madrid pelo projeto e pelo que fizeram por mim. Sempre adorei o Real Madrid, sempre adorei o Cristiano Ronaldo e todos os jogadores. Escolhi bem e quero ficar aqui por muito tempo”, disse Vini ao jornal El Larguero.

