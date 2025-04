crédito: No Ataque Internacional

Dois times garantem acesso à Premier League 2025/26 (Jogadores do Leeds United comemoram)

Leeds e Burnley garantiram, nesta segunda-feira (21/4), o acesso à Premier League 2025/26. O Sheffield United vai disputar o playoff de promoção na Segunda Divisão da Inglaterra.

O Leeds, do técnico alemão Daniel Farke, goleou o Stoke por 6 a 0, enquanto o Burnley venceu o Sheffield United por 2 a 1 em casa e, com isso, também confirmou o acesso à elite do futebol inglês na próxima temporada.

Farke e seus jogadores comemoraram diante de sua apaixonada torcida logo após o apito final. O alemão, que já foi técnico do Norwich na Premier League, elogiou a maneira como sua equipe lidou com a pressão.

“Fazer uma apresentação tão enfática é realmente incrível e todo o crédito vai para os rapazes pela maneira como lidaram com a situação e pelo espírito que demonstraram nas últimas semanas”, disse ele em entrevista à BBC.

Com duas rodadas restantes, Leeds e Burnley são os líderes da tabela com 94 pontos e não podem mais ser alcançados pelo Sheffield United (86), que venceu apenas uma das últimas cinco partidas.

O Leeds passou duas temporadas na Segunda Divisão do futebol inglês, enquanto o Bunrley do treinador Scott Parker retorna à Premier League um ano após ser rebaixado.

A notícia Dois times garantem acesso à Premier League 2025/26 foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press