Barcelona: Lewandowski sofre lesão e pode perder a final da Copa do Rei (Lewandowski, do Barcelona)

O Barcelona confirmou neste domingo (20/4) que o atacante Robert Lewandowski sofreu lesão no tendão da coxa esquerda. O atacante de 36 anos, portanto, pode ser desfalque na decisão da Copa do Rei, que ocorre no próximo sábado, às 17h (de Brasília), contra o Real Madrid.

Lewandowski se lesionou na vitória contra o Celta de Vigo, no último sábado (19/4), pelo Espanhol. Aos 35 minutos do segundo tempo, ele pediu para sair por dores na coxa esquerda, mesma região em que sofreu incômodo na partida contra o Borussia Dortmund.

O Barcelona comunicou que o retorno de Lewandowski dependerá de seu progresso na recuperação. Com a lesão, Hansi Flick tem apenas Pau Víctor como opção de centroavante de ofício no elenco. O técnico alemão também pode improvisar Dani Olmo ou Ferran Torres.

Nesta temporada, Robert Lewandowski é o artilheiro do Barcelona. Em suas 48 partidas, o veterano atacante marcou 40 gols e deu três assistências.

A notícia Barcelona: Lewandowski sofre lesão e pode perder a final da Copa do Rei foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press