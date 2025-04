De Bruyne admite reação ao saber que estava fora dos planos do City: ‘Chocado’ (De Bruyne está de saída do Manchester City)

O meia belga Kevin De Bruyne está de saída do Manchester City ao final da temporada. O jogador admitiu surpresa ao ficar sabendo que não teria seu contrato renovado e afirmou que ainda se sente em condições de render em alto nível.



Em entrevista ao jornal inglês ‘Daily Mail‘, De Bruyne revelou o ‘susto’ ao saber que não estava nos planos do Manchester City:

“Fiquei um pouco chocado. Não recebi nenhuma oferta o ano todo e fiquei surpreso. É algo que tenho que aceitar”, afirmou o meia.





O Manchester City atravessa um momento de reformulação do elenco, com outros nomes de peso cotados para deixar o clube.



Aos 33 anos, De Bruyne afirmou que ainda sente que pode render: “Ainda acho que posso jogar no nível que estou mostrando. Mas às vezes os clubes precisam tomar essas decisões. Eu disse a eles que sentia que ainda tinha muito a oferecer. Sei que não tenho mais 25 anos, mas ainda posso fazer meu trabalho.”completou.



O belga deu mais detalhes sobre os bastidores da sua saída e a reação de sua família: “Minha família estava de férias e, quando saiu a notícia, não foi nada agradável. Depois de comunicar minha decisão foi uma sensação de alívio”, finalizou.



De Bruyne soma até o momento 416 jogos pelo Manchester City, com 107 gols e 177 assistências.



Pelo City, conquistou seis vezes o Campeonato Inglês, cinco Copas da Liga Inglesa, duas Copas da Inglaterra, duas Supercopas da Inglaterra, uma Liga dos Campeões e o Mundial de Clubes.

