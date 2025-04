crédito: No Ataque Internacional

Em qual canal vai passar Real Madrid x Athletic Bilbao hoje (20/4)? (Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid)

Real Madrid e Athletic Bilbao se enfrentam neste domingo (20/4), a partir das 16h (de Brasília), pela 32ª rodada de La Liga. O jogo será no Santiago Bernabéu, em Madri.

Saiba a seguir onde assistir ao vivo e mais informações sobre a partida.

O Real tenta se recuperar após a eliminação nas quartas de final da Champions League para o Arsenal.

No Campeonato Espanhol, a equipe é a vice-líder, com 66 pontos. O primeiro colocado Barcelona tem 73, com um jogo a mais.

Por sua vez, o Athletic Bilbao está em quarto lugar. A equipe tem 57 pontos.

Real Madrid x Athletic Bilbao: onde assistir ao vivo

O jogo entre Real Madrid e Athletic Bilbao, por La Liga, terá transmissão ao vivo do Disney+ (streaming).

Real Madrid x Athletic Bilbao: prováveis escalações

Provável escalação do Real Madrid : Courtois; Lucas Vázquez, Rudiger, Asencio e Fran García; Camavinga, Tchouaméni e Valverde; Rodrygo, Vinicius Jr. e Bellingham (Brahim Díaz). Técnico: Carlo Ancelotti.

: Courtois; Lucas Vázquez, Rudiger, Asencio e Fran García; Camavinga, Tchouaméni e Valverde; Rodrygo, Vinicius Jr. e Bellingham (Brahim Díaz). Carlo Ancelotti. Provável escalação do Athletic Bilbao: Unai Simón; Gorosabel, Vivian, Aitor Paredes e Adama Boiro; Jauregizar, Unai Gómez e Beñat Prados; Álvaro Djaló, Guruzeta e Berenguer. Técnico: Ernesto Valverde.

