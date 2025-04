Em qual canal vai passar Leicester x Liverpool hoje (20/4) pela Premier League? (Van Dijk comemorando o gol da vitória do Liverpool)

Leicester e Liverpool se enfrentam neste domingo (20/4), às 12h30 (horário de Brasília), no King Power Stadium, pela 33ª rodada da Premier League. No Ataque traz onde assistir a partida.

Líder do Campeonato Inglês, o Liverpool vê o título cada vez mais perto. Com 76 pontos, a equipe tem 13 de vantagem para o Arsenal, segundo colocado. Os Reds podem, inclusive, garantir o título já neste fim de semana.

Para ficar com a taça, o Liverpool precisa vencer o Leicester fora de casa e torcer para uma derrota do Arsenal. Os Gunners vão enfrentar o Ipswich, no Portman Road Stadium. O time está em 18°, com 21 pontos.

Leicester x Liverpool: onde assistir

A partida entre Leicester e Liverpool pela Premier League será transmitida na TV fechada, na ESPN, e no streaming pago Disney +.

