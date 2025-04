Vídeo: jogador agride companheiro de time no intervalo de partida (Anangonó acertou um tapa no rosto de Vega)

O Marathón enfrentou o Génesis nesse sábado (19/4), no Estádio Yankel Rosenthal, pelo Campeonato Hondurenho de futebol. A partida ficou marcada por uma agressão do atacante Juan Luis Anangonó em seu companheiro de time Alexy Vega.

Ao término do primeiro tempo, quando os times caminhavam em direção ao vestiário, Anangonó e Vega começaram a discutir. O primeiro apontava o dedo no rosto do segundo e parecia inconformado com alguma situação ocorrida durante o jogo.

Ainda no campo, Anangonó acertou um tapa no rosto de Vega, que aparentemente ficou tranquilo e não revidou. Veja o vídeo abaixo:

TERRIBLE || La agresión de Juan Luis Anangonó a su compañero Alexy Vega



Esto se dio al finalizar el primer tiempo entre Marathón Genesis por la jornada 16 del Clausura hondureño.pic.twitter.com/sPEByK1VUg — Ecuagol (@ECUAGOL) April 20, 2025

O Marathón não se posicionou sobre o episódio violento. O jogo terminou empatado em 0 a 0.

A notícia Vídeo: jogador agride companheiro de time no intervalo de partida foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque