Caracas é goleado e chega a quatro jogos sem vencer antes de enfrentar o Atlético (Jogadores do Caracas se lamentam após goleada sofrida diante do Monagas no Campeonato Venezuelano)

Próximo adversário do Atlético no Grupo H da Copa Sul-Americana, o Caracas, da Venezuela, também vive má fase. Nessa sexta-feira (18/4), mesmo como mandantes, os “Demônios Vermelhos” foram goleados pelo Monagas na 12ª rodada do Campeonato Venezuelano e chegaram a quatro jogos sem vencer.

O Caracas faz campanha ruim no Venezuelano e apostava no jogo no Estádio Olímpico UCV, em Caracas, para retomar o caminho das vitórias. Mesmo com a expulsão do adversário André Romero ainda no primeiro tempo da partida, no entanto, a equipe rubro-negra não conseguiu conter o ímpeto ofensivo do adversário e foi “atropelada” pelo Monagas, por 4 a 1.

O resultado deixou o Caracas na 11ª colocação – entre 14 times – na fase “Apertura” do Campeonato Venezuelano, com 13 pontos. A campanha dos Demônios Vermelhos teve três vitórias, quatro empates e cinco derrotas até aqui.

A última vitória do Caracas foi justamente na estreia pelo Grupo H da Sul-Americana, em 1º de abril. Na ocasião, o time rubro-negro buscou virada sobre o Deportes Iquique-CHI, por 2 a 1, em pleno Estádio Tierra de Campeones, em Iquique.

Desde então, o clube perdeu os três jogos que disputou no Venezuelano e empatou o segundo compromisso pela Sul-Americana. Veja a lista das mais recentes partidas do Caracas a seguir.

A sequência sem vitórias do Caracas

5/4 – Caracas 0 x 1 Carabobo – Estádio Olímpico UCV, em Caracas – 10ª rodada do Campeonato Venezuelano

0 x 1 Carabobo – Estádio Olímpico UCV, em Caracas – 10ª rodada do Campeonato Venezuelano 8/4 – Caracas 2 x 2 Cienciano-PER – Estádio Olímpico UCV, em Caracas – 2ª rodada da Sul-Americana

2 x 2 Cienciano-PER – Estádio Olímpico UCV, em Caracas – 2ª rodada da Sul-Americana 13/4 – Zamora 3 x 0 Caracas – Estádio Agustín Tovar, em Barinas – 11ª rodada do Campeonato Venezuelano

– Estádio Agustín Tovar, em Barinas – 11ª rodada do Campeonato Venezuelano 18/4 – Caracas 1 x 4 Monagas – Estádio Olímpico UCV, em Caracas – 12ª rodada do Campeonato Venezuelano

Caracas x Atlético na Sul-Americana

Caracas e Atlético medirão forças na Sul-Americana na quarta-feira (23/4), a partir das 21h30, no Estádio Olímpico UCV. Ambos os times têm quatro pontos no Grupo H do torneio continental, mas o Galo ocupa a liderança por ter maior saldo de gols (4 a 1 no critério).

Antes de enfrentar os Demônios Vermelhos, de toda forma, o Atlético terá compromisso pela quinta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (20/4), o Galo receberá o Botafogo no Mineirão, em Belo Horizonte, para duelo que terá início às 16h.

