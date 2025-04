crédito: No Ataque Internacional

Time tem -21 pontos e saldo -112 em liga na Europa (Treinamento do Yeni Malatyaspor)

O ‘pior time do mundo’? Em uma má fase que parece não ter fim, o Yeni Malatyaspor perdeu as 34 partidas que disputou até aqui na Segunda Divisão da Turquia. O resultado: última colocação e um saldo negativo de 112 gols – 125 sofridos e só 13 marcados.

A tabela de classificação mostra ainda um outro fato curioso. Não bastasse o longo jejum de vitórias, o time da cidade de Malatya tem pontuação negativa de 21.

Mas todo o mal tem explicação. A onda negativa começou em 6 de fevereiro de 2023, quando um terremoto de magnitude 6.0 na escala Ritcher afetou gravemente a região.

Mais do que os danos à infraestrutura, o goleiro Ahmet Turkasla moreu no episódio. Todo esse contexto fez o clube abandonar a competição e ficar ausente também na temporada seguinte.

A tragédia veio acompanhada de uma grave crise financeira. O Yeni Malatyaspor viu boa parte do elenco sair, não conseguiu honrar compromissos e, por isso, foi punido com a perda de 18 pontos pela Fifa. Depois, a Federação Turca deduziu mais três pontos porque o time não apareceu para a primeira partida do campeonato, totalizando -21.

Na tentativa de reconstrução, o Yeni Malatyaspor aposta em jovens jogadores. O elenco é composto apenas por atletas sub-23, que, contudo, não têm conseguido competir em pé de igualdade com as demais equipes.

A notícia Time tem -21 pontos e saldo -112 em liga na Europa foi publicada primeiro no No Ataque por João Vítor Marques