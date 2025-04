Jogador é levado a hospital com oxigênio e colar cervical após choque na Premier League (Van Heck, do Brighton, caído em jogo anterior)

O zagueiro holandês Jan Paul van Heck, do Brighton, precisou ser levado às pressas ao hospital neste sábado (19/4), após choque de cabeça com cabeça durante jogo com o Brentford, pela Premier League.

O defensor de 24 anos saiu do campo de maca e colar cervical, já nos minutos finais da partida pela 33ª rodada, no Brentford Community Stadium. Ele deixou o estádio com oxigênio.

Até o momento da publicação desta matéria, o clube ainda não havia atualizado o estado de saúde do jogador. Sabe-se, porém, que Van Heck estava de olhos abertos e consciente.

O choque ocorreu nos acréscimos do segundo tempo do jogo. Envolvido no lance, Konak, do Brentford, também precisou ser substituído, mas conseguiu deixar o gramado andando.

A paralisação para o atendimento demorou cerca de dez minutos. Em campo, o Brighton perdeu por 4 a 2 para o Brentford.

