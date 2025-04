crédito: No Ataque Internacional

Liverpool pode conquistar título da Premier League neste domingo; veja cenário (Jogadores do Liverpool em treino)

O Liverpool, líder isolado da Premier League, tem sua primeira chance de reconquistar matematicamente o título do campeonato neste domingo (20/4), quando visita o Leicester pela 33ª rodada. A bola rola às 12h30 (de Brasília), no Estádio King Power, em Leicester.

Para isso, o time precisa que o Arsenal (vice-líder) tropece diante do Ipswich Town (18º colocado) fora de casa. Depois, precisa fazer a sua parte: vencer o Leicester (19º).

Essa combinação de resultados parece improvável à primeira vista. Isso porque o Arsenal “está nas nuvens” após eliminar o todo poderoso Real Madrid nas quartas de final da Liga dos Campeões na última quarta-feira, além de estar melhor no campeonato do que o modesto Ipswich, que luta para se manter na liga.

No entanto, pode acontecer. De qualquer forma, com 13 pontos de vantagem para o vice-líder Arsenal, caso não confirme o título neste domingo, o Liverpool terá outras oportunidades.

O clube de Anfield busca o seu 20º título nacional, colocando fim a um reinado de quatro anos do Manchester City e empatando com o Manchester United no topo da lista de maiores campeões da história da competição.

Luta pelo pódio

O Liverpool é líder isolado da Premier League, com 76 pontos. O Arsena tem 63 e é o vice-líder, com quatro pontos de vantagem sobre o terceiro colocado Newcastle (59 pontos).

Em quarto, aparece o Nottingham Forest. Em seguida, vem Manchester City (5º) e Chelsea (6º), que estão dois e três pontos atrás do cobiçado quarto lugar do Nottingham Forest.

