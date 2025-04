Em qual canal vai passar Everton x Manchester City hoje (19/4)? (Jogadores do Manchester City comemoram gol)

O Manchester City visita o Everton neste sábado (19/4), a partir das 11h (de Brasília), no Goodison Park, em Liverpool. A partida vale pela 33ª rodada da Premier League. Saiba onde assistir ao vivo e mais informações do duelo.

O Everton ocupa a 13ª colocação do Campeonato Inglês, com 38 pontos. Já o City está em quinto lugar, com 55.

Everton x Manchester City: onde assistir ao vivo

O jogo entre Everton e Manchester City, pela Premier League, terá transmissão ao vivo do Disney+ (streaming).

A notícia Em qual canal vai passar Everton x Manchester City hoje (19/4)? foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque