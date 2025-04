crédito: No Ataque Internacional

Em qual canal vai passar Barcelona x Celta por La Liga hoje (19/4)? (Jogadores do Barcelona)

Barcelona e Celta de Vigo se enfrentam neste sábado (19/4), a partir das 11h15 (de Brasília), pela 32ª rodada de La Liga. As equipes se enfrentam no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona. O No Ataque traz onde assistir ao duelo ao vivo e mais informações.

O Barça é líder do Campeonato Espanhol. O time catalão soma 70 pontos – quatro à frente do segundo colocado Real Madrid. Já o Celta é o sétimo de La Liga, com 43 pontos ganhos.

Barcelona x Celta: onde assistir ao vivo

Barcelona e Celta, pela 32ª rodada de La Liga, terá transmissão ao vivo do Disney+ (streaming).

Barcelona x Celta: prováveis escalações

Provável escalação do Barcelona : Szczesny; Koundé, Iñigo Martínez, Cubarsí e Gerard Martín; De Jong, Pedri e Fermín López; Raphinha, Lewandowski e Lamine Yamal.

: Szczesny; Koundé, Iñigo Martínez, Cubarsí e Gerard Martín; De Jong, Pedri e Fermín López; Raphinha, Lewandowski e Lamine Yamal. Provável escalação do Celta: Guaita; Marcos Alonso, Domínguez e Javi Rodríguez; Mingueza, Ilaix Moriba, Fran Beltrán e Sergio Carreira; Alfon González, Borja Iglesias e Fer López.

A notícia Em qual canal vai passar Barcelona x Celta por La Liga hoje (19/4)? foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque