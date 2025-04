Ex-jogador do United morre aos 36 anos após lutar contra câncer pela 3ª vez (Joe Thompson em ação durante partida festiva do Manchester United)

O ex-meia Joe Thompson, formado nas categorias de base do Manchester United, morreu nesta sexta-feira (18) aos 36 anos.

O inglês havia sido diagnosticado com câncer pela terceira vez nos últimos anos. Desta vez, ele sofria com um linfoma.



Thompson já havia travado uma batalha contra a doença em 2014 e 2017. Naquele período, o meia conseguiu se recuperar e chegou a atuar pelo Rochdale, time em que mais atuou durante a carreira.



A última partida profissional do atleta ocorreu em agosto de 2018, quando o Rochdale venceu o Burton por 2 a 1 em jogo da 3ª divisão do Campeonato Inglês. Ele foi obrigado a se aposentar após “levar o corpo ao limite”.



Ficamos devastados ao saber do falecimento da lenda de Dale, Joe Thompson. Nossos pensamentos estão com a família e os amigos de Joe neste momento incrivelmente triste nota oficial do Rochdale



Thompson iniciou sua carreira na base do Manchester United e deixou o clube em 2005, quando ainda tinha 16 anos. Além do Rochdale, ele defendeu times como Tranmere Rovers, Bury, Wrexham e Carlisle United.



A esposa do ex-jogador, Chantella, publicou uma homenagem ao marido. “O Joe causou um impacto tanto em tantas pessoas e estamos todos eternamente gratos por ele nos abençoar com a sua presença e por ser tão forte e ter permanecido conosco desde que o tenha feito contra todas as probabilidades”, escreveu. Ele também deixa três filhas.

