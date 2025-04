Helicóptero luxuoso de Neymar está impedido de voar

O helicóptero de Neymar está sem condições de voo desde o começo de abril, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

A aeronave de luxo, um Airbus modelo BK 117 D-2 avaliado em R$ 50 milhões, está com o Certificado de Aeronavegabilidade (CA) suspenso desde 4 de abril. Nessa data, expirou a validade do Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade (CVA) do helicóptero.

O CA é o documento emitido pela Anac que comprova se a aeronave está em condições de operar em segurança e cumpre as regras da aviação civil no país.

O helicóptero de Neymar foi comprado por ele em maio de 2019 e está registrado pela empresa do jogador, a Neymar Sport e Marketing Ltda. A firma tem como sócios os pais do craque do Santos, Neymar da Silva Santos e Nadine Gonçalves.

A aeronave é usada com frequência por Neymar em seus deslocamentos. Logo depois de assinar contrato com o Santos, no fim de janeiro, por exemplo, o atleta estava morando em um condomínio de luxo em Mangaratiba (RJ) e viajava no helicóptero diariamente para ir aos treinamentos da equipe, na Baixada Santista. Ele se mudou para Santos no início de fevereiro.

A assessoria de imprensa de Neymar disse à coluna que a CVA consta como vencida porque o helicóptero está passando pela manutenção anual, iniciada em 26 de março, com previsão de conclusão em até 40 dias.

“Durante esse período, é normal que o status apareça como ‘vencido’. Após a finalização da manutenção obrigatória, a ANAC verifica o cumprimento de todos os itens da inspeção e, automaticamente, atualiza o sistema, liberando a aeronave para voos”, afirmou a assessoria.