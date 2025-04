crédito: No Ataque Internacional

Treinador rebaixado com o América é anunciado por clube na Libertadores (Treinador comandou o América em 2023)

O ex-treinador do América Fabián Bustos foi anunciado pelo Olimpia, do Paraguai, nesta quinta-feira (17/4).

O técnico argentino estava no Universitário, do Peru. O clube havia divulgado nessa segunda-feira (14/4) que ele deixou o cargo.

Ele estava na equipe peruana desde 2024. Foram 49 partidas no comando do time, com 29 vitórias, 12 empates e oito derrotas.

Fabián Bustos, de 56 anos, assume o cargo no Olimpia após a saída de Martín Palermo na última semana.

A equipe está na terceira divisão no Campeonato Paraguaio e ocupa a quarta posição do Grupo H da Copa Libertadores da América.

Fabián Bustos no América

Fábian Bustos comandou o América em 2023. Foram 18 partidas na função, com duas vitórias, cinco empates e 10 derrotas.

O treinador argentino tinha contrato com o Coelho até dezembro de 2024. Mas, no início de novembro foi demitido após derrota para o Coritiba no Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o time mineiro já estava matematicamente rebaixado à Série B.

A notícia Treinador rebaixado com o América é anunciado por clube na Libertadores foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque