Ex-treinador do Cruzeiro, Paulo Autuori é anunciado por clube na Libertadores

O ex-treinador do Cruzeiro Paulo Autuori foi anunciado nessa quarta-feira (16/4) como novo técnico do Sporting Cristal, do Peru.

O último trabalho como comandante de Autuori foi na Raposa. Ele ajudou o Cruzeiro na luta contra o rebaixamento na reta final da Série A em 2023.

Posteriormente, Paulo retornou ao cargo de diretor técnico e atuou no Coritiba e Athletico-PR. Ele estava sem clube desde o fim de 2024, quando foi demitido do Furacão.

Esta será a segunda passagem do treinador brasileiro no Sporting Cristal. Em 2002, comandou a equipe por seis partidas e foi campeão da Liga Peruna. Ele assinou com o clube até dezembro de 2026.

Nesta temporada, o time está na quinta colocação no Campeonato Peruano e ocupa a quarta posição no Grupo G da Copa Libertadores da América.

¡Bienvenido de vuelta al Rímac, Paulo!



Nos complace anunciar que Paulo Autuori será el nuevo Director Técnico del Sporting Cristal hasta diciembre de 2026.



Campeón en 2002, regresa a La Florida para aportar con su experiencia y trabajo al frente del equipo.



¡Muchos éxitos… pic.twitter.com/jBC6ePp9Tm — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) April 17, 2025

Carreira

Paulo Autuori trabalhou em diversos clubes no futebol do Brasil e do exterior durante a carreira.

O técnico treinou Botafogo, Benfica, Cruzeiro, Internacional, Flamengo, São Paulo, Seleção Peruana, Atlético Nacional, entre outros.

Principais títulos

1x Mundial de Clubes (2004)

2x Libertadores da América (1997 e 2005)

1x Série A do Campeonato Brasileiro (1995)

1x Copa do Brasil (200)

2x Liga Peruana (2001 e 2002)

