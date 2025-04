crédito: No Ataque Internacional

Em qual canal vai passar Athletic Bilbao x Rangers pela Liga Europa hoje (17/4)? (Lance do jogo entre Rangers e Athletic Bilbao)

Athletic Bilbao e Rangers se enfrentam nesta quinta-feira (17/4) pela partida de volta das quartas de final da Liga Europa. A bola rola às 16h (de Brasília), no Estádio de San Mamés, em Bilbau, na Espanha. O No Ataque traz onde assistir ao vivo e mais informações.

No jogo de ida, Rangers e Athletic Bilbao empataram por 0 a 0 no Ibrox Stadium, em Glasgow, na Escócia, no último dia 10 (quinta-feira).

Desse modo, o time que vencer o duelo de volta avança às semifinais da Liga Europa para enfrentar o vencedor de Manchester United x Lyon. Em caso de novo empate, o confronto vai para a prorrogação – se persistir a igualdade, o desempate será nos pênaltis.

Onde assistir Athletic Bilbao x Rangers?

O jogo de volta entre Athletic Bilbao e Rangers, pela Liga Europa, terá transmissão ao vivo da Cazé TV no YouTube.

Athletic Bilbao x Rangers: prováveis escalações

Provável escalação do Athletic Bilbao : Agirrezabala, De Marcos, Vivian, Yeray, Inigo, Ruiz Inigo, Jauregizar, Berenguer, Gomez, Nico Williams, Sannadi. Técnico: Ernesto Valverde.

: Agirrezabala, De Marcos, Vivian, Yeray, Inigo, Ruiz Inigo, Jauregizar, Berenguer, Gomez, Nico Williams, Sannadi. Ernesto Valverde. Provável escalação do Rangers: Kelly, Nsiala, Souttar, Balogun, Tavernier, Raskin, Diomande, Ridvan, Hagi, Cerny, Dessers. Técnico: Barry Ferguson.

A notícia Em qual canal vai passar Athletic Bilbao x Rangers pela Liga Europa hoje (17/4)? foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque