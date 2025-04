Brasil x Paraguai: CBF define local de jogo pelas Eliminatórias da Copa (Seleção Brasileira está na quarta posição das Eliminatórias)

A CBF definiu o palco do jogo entre Brasil e Paraguai, no dia 10 de junho (terça-feira), às 21h45, pela 15ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. A partida ocorrerá na Neo Química Arena, em São Paulo.

“Definimos há pouco o jogo do Brasil contra o Paraguai, no dia 10 de junho, na Neo Química Arena, em São Paulo. O centro de treinamento do Corinthians servirá também como base da preparação da Seleção neste período. Vamos contar com uma logística confortável para ir e retornar do Equador”, disse o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Será a segunda vez que o estádio do Corinthians receberá o duelo Brasil x Paraguai nas Eliminatórias. Em março de 2017, a Seleção confirmou a ida ao Mundial da Rússia ao vencer por 3 a 0. Philippe Coutinho, Neymar e Marcelo marcaram os gols.

Já a partida mais recente do Brasil na Neo Química Arena ocorreu em novembro de 2021. A equipe verde-amarela ganhou da Colômbia por 1 a 0, com gol de Lucas Paquetá, e sacramentou a vaga na Copa do Mundo do Catar, em 2022.

A Arena Corinthians ainda sediou a abertura da Copa de 2014, no Brasil. A seleção anfitriã bateu a Croácia por 3 a 1, com dois gols de Neymar e um de Oscar.

Brasil venceu a Colômbia por 1 a 0, em novembro de 2021, na Neo Química Arena (foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Brasil nas Eliminatórias da Copa

Antes do confronto com o Paraguai, o Brasil enfrentará o Equador, no dia 5 de junho, em Quito. A Seleção ocupa a quarta posição das Eliminatórias, com 21 pontos. A campanha é de seis vitórias, três empates e cinco derrotas, com 20 gols marcados e 16 sofridos.

Em seu compromisso mais recente, o Brasil perdeu de goleada para a Argentina, por 4 a 1, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. O resultado foi determinante para a CBF demitir o técnico Dorival Júnior.

Os possíveis sucessores de Dorival são o italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid, e o português Jorge Jesus, do Al-Hilal, da Arábia Saudita.

Classificação das Eliminatórias

Argentina – 31 pontos Equador – 23 pontos Uruguai – 21 pontos (+7 gols de saldo) Brasil – 21 pontos (+4 gols de saldo) Paraguai – 21 pontos (+2 gols de saldo) Colômbia – 20 pontos Venezuela – 15 pontos Bolívia – 14 pontos Peru – 10 pontos (-11 gols de saldo) Chile – 10 pontos (-12 gols de saldo)

Quantas vagas têm a Conmebol na Copa?

Os seis primeiros colocados das Eliminatórias da Conmebol têm vagas diretas na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, enquanto o sétimo disputará a repescagem contra seleções de outros continentes.

A próxima edição do Mundial será sediada em três nações: Estados Unidos, Canadá e México. A Fifa aumentou para 48 o número de equipes no torneio e, consequentemente, acrescentou uma fase ao mata-mata.

Os países serão divididos em 12 grupos. O primeiro e o segundo de cada chave e os oito melhores terceiros avançam aos 16 avos de final.

