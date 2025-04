Ronaldo ‘excluía’ ex-Real Madrid de festas: ‘Eu não era do círculo de confiança’ (Fernando Morientes, Ronaldo e Beckham em coletiva no Real Madrid)

O ex-atacante espanhol Fernando Morientes contou que não era convidado para festas organizadas pelo ex-atacante Ronaldo Fenômeno na época em que a dupla jogava no Real Madrid.

O brasileiro atuou pelo clube entre as temporadas 2002/03 e 2006/07. Já Morientes esteve no Real entre as temporadas 1997/98 e 2004/05.

“Nunca fui a uma festa do Ronaldo. Eu sei que houve algumas, mas só me inteirei um pouco quando saí. Porque quando ele chegou, não sei se compartilhamos meio ano ou apenas um ano, e eu fui para o Monaco. E tudo isso aconteceu quando eu estava um pouco mais fora do Real Madrid”, disse Morientes, ao jornal espanhol Marca.

O atacante espanhol deixou o Real Madrid na temporada 2003/04 para defender o Monaco, da França, por empréstimo. Depois, retornou ao clube por pouco tempo antes de se transferir para o Liverpool.

“Então, acho que isso tem um caráter pessoal e estava um pouco mais no seu círculo de confiança. Naquela época, eu não estava naquele círculo de confiança. Ele era um colega meu, um ótimo colega. Tenho um carinho enorme por ele, mas nunca falei sobre isso”, completou Morientes.

O ex-jogador espanhol teve uma trajetória vitoriosa no Real Madrid. Morientes foi três vezes campeão da Champions League, duas do Campeonato Espanhol, três da Supercopa da Espanha, uma da Supercopa da Europa e uma do Mundial.

A notícia Ronaldo ‘excluía’ ex-Real Madrid de festas: ‘Eu não era do círculo de confiança’ foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque