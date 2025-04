Clube do Brasileirão tem interesse em Thomas Müller, diz jornalista alemão (Thomaz Müller, meia do Bayern de Munique )

O jornalista alemão Christian Falk, do Sport Bild, publicou nesta quarta-feira (16/4) uma matéria sobre clubes que teriam manifestado interesse na contratação do meia Thomas Müller, em fim de contrato com o Bayern de Munique. Segundo a publicação, o Internacional estaria na lista.

Não há muitos detalhes sobre a sondagem do Internacional, apenas a informação de que o clube gaúcho manifestou interesse no campeão mundial com a Seleção Alemã em 2014.

Christian destaca que o principal foco de interesse em Müller vem dos Estados Unidos. Clubes como o Los Angeles FC, San Diego FC e FC Cincinnati estariam na disputa.

A informação é de que donos de clubes da MLS se reuniram em Chicago e acordaram que Thomas Müller é um nome atrativo para a liga. Com isso, alguns times americanos fizeram propostas pelo jogador. O Los Angeles FC, que possui parceria com o Bayern, é o favorito.

Além do Internacional, a reportagem também traz a sondagem do Fiorentina, da Itália.

Thomas Müller de saída do Bayern

O meia alemão de 35 anos anunciou que não continuará defendendo a camisa do Bayern de Munique após a conclusão da atual temporada. Entretanto, Müller também não especificou se buscará outro clube ou se irá se aposentar do futebol.

Thomas Müller é um dos jogadores mais vitoriosos da história do futebol alemão, com duas Ligas dos Campeões, uma Copa do Mundo, 12 Bundesligas, seis Copas da Alemanha, duas Supercopas Europeias e dois Mundiais de Clubes. Ele atuou pelo Bayern durante toda a carreira.

