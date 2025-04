crédito: No Ataque Internacional

UEFA anuncia sucesso do rock como atração da final da Champions League (A banda Linkin Park fará o show de abertura da final da Champions League, em 31 de maio)

A União das Associações Europeias de Futebol (UEFA) anunciou, nessa terça-feira (15/4), a banda de rock Linkin Park como a atração principal da cerimônia de abertura da final da Champions League, marcada para 31 de maio, na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha.

Esta será apenas a segunda vez que a banda se apresentará em um evento esportivo. A primeira ocorreu em 2010, durante o Grande Prêmio de Abu Dhabi de Fórmula 1, quando integrou o line-up de shows do fim de semana da corrida. Nos e-Sports, o Linkin Park se apresentou na final do Mundial de League of Legends, em novembro de 2024.

A final da Champions League teve sua primeira atração musical em 2016, com a apresentação de Alicia Keys. Desde então, os artistas convidados foram: Black Eyed Peas (2017), Dua Lipa (2018), Imagine Dragons (2019), Marshmello, Khalid e Selena Gomez (2021), Camila Cabello (2022), Anitta (2023) e Lenny Kravitz (2024).

Champions League 2025

A atual edição da Champions League está nas quartas de final. Já estão classificados para as semifinais Barcelona e Paris Saint-Germain.

Inter de Milão e Bayern de Munique se enfrentam nesta quarta-feira (16/4), às 16h (de Brasília), no San Siro, em Milão, para definir o terceiro semifinalista – a Inter venceu o jogo de ida por 2 a 1.

No mesmo horário, Real Madrid e Arsenal disputam a última vaga no Santiago Bernabéu, em Madrid – o Arsenal triunfou na primeira partida 3 a 0, e o atual campeão da competição precisará de uma virada histórica para avançar na competição.

