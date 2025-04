crédito: No Ataque Internacional

Veja os semifinalistas definidos da Champions League (Troféu da Champions League)

Paris Saint-Germain e Barcelona estão nas semifinais da Uefa Champions League 2024/25! Nesta terça-feira (15/4), a dupla perdeu, mas mesmo assim assegurou classificação à próxima etapa da competição europeia.

O PSG foi batido por 3 a 2 pelo Aston Villa, no Villa Park, na partida de volta das quartas de final. Contudo, o time francês havia vencido a partida de ida por 3 a 1 – portanto, levou a melhor com o 5 a 4 no agregado.

Na Alemanha, o Barça também passou sufoco. O time catalão venceu a ida por 4 a 0, em casa, mas mesmo assim conseguiu se complicar nesta terça. Empurrado pela torcida, o Borussia Dortmund venceu por 3 a 1 e chegou a flertar com o quarto gol, mas o resultado não foi suficiente.

Duas vagas em disputa

O PSG enfrentará Real Madrid ou Arsenal nas semifinais. Os ingleses venceram a ida por 3 a 0, em casa, e tentam administrar a boa vantagem no Santiago Bernabéu, na Espanha.

Já o Barcelona aguarda o vencedor do confronto entre Internazionale e Bayern de Munique. Na ida, a Inter ganhou por 2 a 1 fora de casa.

Os dois jogos das quartas de final serão nesta quarta-feira, a partir das 16h.

A notícia Veja os semifinalistas definidos da Champions League foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque