Cruzeiro é mesmo conhecido mundialmente como ‘La Bestia Negra’?

O Cruzeiro carrega consigo um apelido que ecoa entre os torcedores: “La Bestia Negra”. Mas é verdade o que cantam? No segundo episódio do ‘Chama o VAR’, série especial do No Ataque e do Estado de Minas, procuramos entender a origem do apelido e por que ele causa tanta reverência.

O ‘Chama o VAR’ é uma série para relembrar (e desvendar) casos emblemáticos e grandes farsas no futebol mineiro.

A origem do apelido

O apelido “La Bestia Negra”, que em espanhol significa “A Fera Negra” e também pode ser interpretado como um “obstáculo”, tornou-se sinônimo do clube mineiro especialmente devido ao histórico vitorioso em competições sul-americanas durante as décadas de 1980 e 1990.

O termo foi utilizado pela imprensa paraguaia em 1989, após o Cruzeiro reverter uma desvantagem de 2 a 0 contra o Olimpia, vencendo por 3 a 0 no Mineirão pela Supercopa Libertadores.

A expressão ganhou força em 1994, quando o Cruzeiro novamente superou o Olimpia, desta vez com uma vitória de 4 a 0 após perder o primeiro jogo por 2 a 0.

Consolidação na América do Sul

A reputação do Cruzeiro como Bestia Negra se consolidou com atuações contra clubes sul-americanos. A Raposa teve um retrospecto positivo contra o Colo-Colo nos anos 1990, com sete vitórias, cinco empates e apenas três derrotas.

Antes, derrubou o River Plate na final da Copa Libertadores de 1976 e acumulou outras vitórias importantes nos anos seguintes.

Reconhecimento internacional

Em 2015, após uma vitória do Cruzeiro sobre o River na Argentina, o vice-presidente do clube argentino reconheceu: “É realmente La Bestia Negra”. Em 2024, a imprensa paraguaia retomou o uso da alcunha antes de um confronto entre Cruzeiro e Libertad pela Copa Sul-Americana. ? ? ?

A ‘Era de Ouro’

A década de 1990 foi a era de ouro do Cruzeiro, período em que o clube conquistou seis dos seus sete títulos continentais.

Copa Libertadores da América (1976 e 1997)

Recopa Sul-Americana (1998)

Supercopa Libertadores (1991 e 1992)

Copa Master da Supercopa (1995)

Copa de Ouro Nicolás Leoz (1995)

Chama o VAR: conclusão sobre o apelido

O apelido “La Bestia Negra” não é apenas uma expressão popular entre os torcedores do Cruzeiro, mas também foi usado seguidas vezes como um reconhecimento internacional do impacto do clube no futebol sul-americano. É importante lembrar, contudo, que o termo também foi atribuído a outras equipes, em outros momentos históricos, pelo mesmo motivo.

