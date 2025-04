Rival do Cruzeiro na Sul-Americana demite treinador (Kily Gonzalez deixou o comando técnico do Unión)

Kily González não é mais o treinador do Unión, adversário do Cruzeiro na Copa Sul-Americana. A equipe argentina de Santa Fé anunciou a decisão de demitir o comandante nesta segunda-feira (14/4).

Em nota, o Unión detalhou que as partes entraram em acordo para tomar tal decisão e agradeceu ao treinador e à comissão pelos serviços prestados. Kily González se despedirá do comando técnico da equipe no confronto com o Defensa Y Justicia, nesta segunda-feira, às 19h, no Estádio Norberto Tito Tomaghello, em Buenos Aires, pela 13ª rodada do Campeonato Argentino.

“O Club Atlético Unión anuncia que Cristian González deixará o cargo de treinador por mútuo acordo. Esta tarde ele apitará sua última partida contra o Defensa y Justicia. Muito obrigado, Kily e equipe técnica, pela paixão e profissionalismo que vocês trouxeram para nossa instituição e pelos momentos que vocês compartilharam e que deixaram uma impressão duradoura em todos nós, Tatengues. Desde sua chegada, o clube foi enriquecido por sua carreira nacional e internacional. O clube já está focado na busca por um novo treinador em antecipação às competições que nos aguardam em 2025”, escreveu o Unión.

Kily González estava ameaçado no cargo antes mesmo de enfrentar o Cruzeiro, em 1º de abril, pela primeira rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana. A vitória por 1 a 0 sobre a Raposa prorrogou a história do comandante na equipe. Depois, o Unión venceu o Central Córdoba pelo mesmo placar, pelo torneio nacional e, mais recentemente, perdeu para o Palestino por 2 a 0, pela segunda rodada da competição intercontinental.

O ex-jogador assumiu a equipe ainda em junho de 2023. Acumula no período 77 partidas, sendo 25 vitórias, 25 empates e 27 derrotas.

O Unión ocupa a 13ª colocação do Grupo A do Campeonato Argentino, com 11 pontos – três triunfos, duas igualdades e sete tropeços. Na Sul-Americana, aparece em terceiro do Grupo E, com três pontos – uma vitória e uma derrota.

Próximo jogo entre Cruzeiro e Unión

Cruzeiro e Unión voltam a se enfrentar em 28 de maio, às 21h30, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Até lá, os times terão outros três compromissos pela competição.

